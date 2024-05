Difesa: Cecchetti, depositata interrogazione Lega per scongiurare chiusura tiro a segno

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. – “Le sezioni del tiro a segno nazionali rischiano di chiudere: una minaccia per un’importante attività di addestramento e competizione. Questo a causa del mancato rinnovo dell’agibilità delle strutture. La maggior parte di tali attività, infatti, sorge sul terreno del demanio militare pertanto, quando si tratta di rinnovare il certificato di agibilità delle strutture, interviene il reparto infrastrutture competente per territorio del Ministero della Difesa. Da anni il mondo sportivo chiede che tale incombenza ricada fra le prerogative dell’Unione italiana tiro a segno, come accade per le strutture di qualsiasi altro tipo che si rapportano alla federazione sportiva di riferimento. Inoltre la Legge quadro n. 86 del 31 agosto 2019 aveva delegato il Governo a dare piena attuazione proprio al passaggio di competenze in materia di agibilità delle strutture territoriali dell’Esercito all’Unione italiana tiro a segno. Per questo la Lega ha depositato un’interrogazione al ministro per risolvere la situazione. Dobbiamo preservare e garantire il regolare svolgimento di queste attività per le Forze dell’Ordine, i praticanti e gli appassionati del tiro a segno”.

Così Fabrizio Cecchetti, deputato e coordinatore regionale della Lega Lombarda Salvini Premier, primo firmatario dell’interrogazione.