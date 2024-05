Comunicato stampa INPS “Assegno Unico Universale – Nel primo trimestre 2024 erogati 4,8 miliardi euro a 9,6 milioni di figli e 6,1 milioni di nuclei familiari”

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale – INPS

APPENDICE STATISTICA APRILE 2024

ANNO 2022

Nella prima Sezione della presente Appendice Statistica sono esposti i dati relativi alle domande

di AUU presentate nell’anno 2022 e ai pagamenti riferiti al periodo di competenza MARZODICEMBRE 2022.

Nella seconda Sezione sono riportati i dati relativi all’integrazione di AUU del periodo MARZODICEMBRE 2022 a favore dei nuclei percettori di RdC.

Nella terza Sezione sono totalizzati i dati relativi ai beneficiari complessivi di cui alle due Sezioni

precedenti

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Osservatorio statistico sull’Assegno Unico Universale

Indice tavole:

Sezione I – Assegno Unico Universale

Lettura dati 22 marzo 2024

Tavola 1.1 – Domande di AUU del 2022 per mese e canale di presentazione

Tavola 1.2 – Distribuzione regionale delle domande di AUU presentate nel 2022

e relativo numero di figli per i quali è stato chiesto il beneficio

Tavola 1.3 – Richiedenti pagati, figli e relativi importi di AUU erogati per mese di competenza – Anno 2022

Tavola 1.4 – Richiedenti pagati e importi medi mensili di competenza dell’AUU per numero di figli – Anno 2022

Tavola 1.5 – Richiedenti pagati e relativi importi medi mensili dell’AUU in caso di assenza/presenza di figli disabili nel nucleo, per

mese di competenza – Anno 2022

Tavola 1.6 – Numero di figli pagati e relativi importi medi mensili di competenza dell’AUU per regione di residenza Anno 2022

Tavola 1.7 – Numero di figli pagati e relativi importi medi mensili di AUU per classe di ISEE – Anno 2022

Tavola 1.8 – Numero di figli disabili pagati e relativi importi medi mensili di AUU per classe di ISEE – Anno 2022

Tavola 1.9 – Numero di figli pagati e importi medi mensili di competenza dell’AUU per classe di età e classe di ISEE dei figli – Anno

Tavola 1.10 – Richiedenti pagati, numero medio di figli pagati e importi medi mensili di AUU erogati per classe di

ISEE del richiedente – Anno 2022

Tavola 1.11 – Richiedenti e figli percettori di almeno una mensilità di AUU nel 2022 per regione

Sezione II – Assegno Unico Universale ai percettori di Reddito di Cittadinanza

Lettura dati 29 marzo 2024

Tavola 2.1 – AUU ai percettori di Reddito di Cittadinanza: nuclei e figli che hanno ricevuto l’integrazione per mese – Anno 2022

Tavola 2.2 – AUU ai percettori di Reddito di Cittadinanza: figli che hanno ricevuto l’integrazione nel mese per

regione – Anno 2022

Tavola 2.3 – AUU ai percettori di Reddito di Cittadinanza: nuclei e figli con almeno una mensilità di RdC integrata

nell’anno per regione – Anno 2022

Sezione III – Assegno Unico Universale – Complesso dei beneficiari

Tavola 3.1 – Complesso dei nuclei pagati e relative somme erogate per mese di competenza – Anno 2022

Tavola 3.2 – Complesso dei beneficiari: nuclei, figli univoci e numero medio dei figli per nucleo con almeno un AUU

nel 2022 per regione

Nota metodologica

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Sezione I – Assegno Unico Universale

I dati riportati in questa Sezione si riferiscono esclusivamente ai pagamenti di AUU

effettuati sulla base delle domande presentate: rimangono escluse da queste

statistiche le integrazioni di AUU ai nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza, per le

quali si rimanda alla Sezione II.

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.1 – Domande di AUU del 2022 e 2023 per mese e canale di presentazione

canale di presentazione

Mese di

presentazione

CITTADINO

PATRONATO

COOP.APPLICATIVA

CONTACT

CENTER

TOTALE

anno 2022

gennaio

860.932

294.549

40.606

febbraio

787.801

864.185

202.807

1.319

marzo

459.999

563.067

183.209

aprile

193.194

240.709

65.489

499.809

maggio

174.859

212.280

48.613

436.305

giugno

230.657

246.245

54.124

531.805

luglio

41.217

44.898

6.673

92.985

agosto

29.952

29.229

4.143

63.556

settembre

38.729

51.351

6.502

96.751

ottobre

32.577

41.599

5.118

79.437

novembre

30.586

38.177

4.609

73.463

dicembre

22.394

26.643

2.953

52.157

624.846

5.730

TOTALE 2022

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.2 – Distribuzione regionale delle domande di AUU presentate nel 2022

e relativo numero di figli per i quali è stato chiesto il beneficio

Domande presentate nel 2022

Regione/

Area geografica

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

Valori assoluti

Valori %

Figli per i quali è

richiesto il beneficio nel 2022*

Valori assoluti

Valori %

402.231

626.577

11.900

19.060

16,4%

17,1%

Prov.Autonoma TRENTO

56.589

95.733

Prov.Autonoma BOLZANO

56.324

99.600

VENETO

481.986

767.163

FRIULI VENEZIA GIULIA

113.067

175.799

LIGURIA

132.099

198.497

EMILIA ROMAGNA

449.604

701.234

TOSCANA

356.226

537.163

UMBRIA

86.350

131.838

MARCHE

150.904

234.123

LAZIO

585.839

889.587

ABRUZZO

127.517

199.351

27.309

42.735

CAMPANIA

616.121

10,0%

981.112

10,4%

PUGLIA

419.927

651.875

53.990

85.737

CALABRIA

193.243

310.229

SICILIA

517.442

816.378

SARDEGNA

149.793

218.416

35.193

MOLISE

BASILICATA

non disponibile

185.544

TOTALE

100,0%

43,9%

45,6%

Centro

19,1%

19,0%

Sud e Isole

34,0%

35,1%

(*) L’unità statistica di osservazione è il codice fiscale del figlio distinto per anno di presentazione della

domanda di AUU: in questa tavola se nell’arco dello stesso anno il figlio è presente in più domande, viene

comunque conteggiato una volta sola.

Lettura dati 22 marzo 2024

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.3 – Richiedenti pagati, figli e relativi importi di AUU erogati per mese di competenza – Anno 2022

Mese di competenza

Numero

richiedenti

pagati

Numero figli

Importo complessivo

erogato

(milioni di euro)

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

Importo medio

mensile per

figlio

(euro)

anno 2022

marzo

1.230,8

aprile

1.231,5

maggio

1.249,6

giugno

1.249,7

luglio

1.243,9

agosto

1.256,4

settembre

1.262,8

ottobre

1.270,5

novembre

1.278,7

dicembre

1.286,4

Importo complessivo relativo ai mesi di competenza 2022

Media mensile beneficiari 2022

12.560,3

Importo medio mensile 2022

* Si intende l’importo erogato complessivamente per i figli indicati dal richiedente nella domanda, senza tener conto della modalità di

pagamento, che eventualmente consente ai due genitori di ricevere ciascuno la metà dell’importo.

Tuttavia se il figlio per il quale si è richiesto AUU è anche presente in un nucleo che fa capo all’altro genitore che percepisce RdC,

l’importo dell’AUU in questa tavola risulta conteggiato solo per la parte del genitore richiedente.

Lettura dati 22 marzo 2024

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.4 – Richiedenti pagati e importi medi mensili di competenza dell’AUU per numero di figli – Anno 2022

Mese di competenza

marzo 2022

Numero di figli pagati

per richiedente

Numero

richiedenti

pagati

aprile 2022

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

Numero

richiedenti

pagati

maggio 2022

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

Numero

richiedenti

pagati

giugno 2022

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

Numero

richiedenti

pagati

luglio 2022

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

Numero

richiedenti

pagati

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

1 figlio

2 figli

3 figli

403.849

403.245

411.295

411.210

406.219

4 figli

59.524

59.287

61.371

61.466

60.390

5 figli

10.056

1.181

9.939

1.184

10.462

1.189

10.468

1.191

10.229

1.192

3.206

1.572

3.151

1.575

3.291

1.582

3.312

1.581

3.262

1.585

6 figli e più

Totale

Mese di competenza

agosto 2022

Numero di figli pagati

per richiedente

Numero

richiedenti

pagati

settembre 2022

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

Numero

richiedenti

pagati

ottobre 2022

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

Numero

richiedenti

pagati

novembre 2022

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

Numero

richiedenti

pagati

dicembre 2022

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

Numero

richiedenti

pagati

Importo medio

mensile per

richiedente*

(euro)

1 figlio

2 figli

3 figli

409.663

410.350

411.356

413.030

415.073

4 figli

61.095

61.240

61.484

61.956

62.502

5 figli

10.426

1.194

10.519

1.195

10.540

1.194

10.606

1.195

10.673

1.196

3.305

1.584

3.360

1.593

3.382

1.591

3.431

1.597

3.473

1.595

6 figli e più

Totale

* Si intende l’importo erogato complessivamente per i figli indicati dal richiedente nella domanda, senza tener conto della modalità di pagamento, che eventualmente consente ai due genitori di

ricevere ciascuno la metà dell’importo. Tuttavia se il figlio per il quale si è richiesto AUU è presente anche in un nucleo che fa capo all’altro genitore e che percepisce RdC, l’importo dell’AUU in

questa tavola risulta conteggiato solo per la parte del genitore richiedente.

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.5 – Richiedenti pagati e relativi importi medi mensili dell’AUU in caso di assenza/presenza di figli disabili nel nucleo, per mese di competenza – Anno 2022

Assenza di figli disabili nel nucleo

Mese di

competenza

Numero

richiedenti

pagati

Presenza di figli disabili nel nucleo

Totale

Importo medio

N. medio di

Importo medio

N. medio di

mensile per figli pagati per Numero richiedenti

mensile per figli pagati per

richiedente*

ciascun

pagati

richiedente*

ciascun

(euro)

richiedente

(euro)

richiedente

Numero richiedenti

pagati

Importo

N. medio di figli

medio mensile

pagati per

ciascun

richiedente*

richiedente

(euro)

anno 2022

marzo

300.639

aprile

301.381

maggio

307.809

giugno

308.312

luglio

305.599

agosto

309.668

settembre

312.044

ottobre

315.570

novembre

319.170

dicembre

321.661

N. medio richiedenti

Importo medio mensile

310.185

* Si intende l’importo erogato complessivamente per i figli indicati dal richiedente nella domanda, senza tener conto della modalità di pagamento, che

eventualmente consente ai due genitori di ricevere ciascuno la metà dell’importo. Tuttavia se il figlio per il quale si è richiesto AUU è presente anche in un nucleo

che fa capo all’altro genitore e che percepisce RdC, l’importo dell’AUU in questa tavola risulta conteggiato solo per la parte del genitore richiedente.

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.6 – Numero di figli pagati e relativi importi medi mensili di competenza dell’AUU per regione di residenza – Anno 2022

Mese di competenza

marzo 2022

Regione /

Area geografica

PIEMONTE

Numero figli

aprile 2022

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

Numero figli

maggio 2022

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

Numero figli

giugno 2022

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

Numero figli

luglio 2022

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

agosto 2022

Importo

medio

Numero figli

mensile per

figlio (euro)

settembre 2022

Importo

medio

Numero figli

mensile per

figlio (euro)

ottobre 2022

Importo

medio

Numero figli

mensile per

figlio (euro)

novembre 2022

Importo

medio

Numero figli

mensile per

figlio (euro)

dicembre 2022

Importo

medio

Numero figli

mensile per

figlio (euro)

Numero figli

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

571.653

571.664

574.638

574.786

573.530

579.307

581.811

585.869

589.693

593.157

17.604

17.613

17.637

17.659

17.650

17.846

17.950

18.034

18.137

18.265

Prov.Autonoma TRENTO

88.998

89.067

89.185

89.254

89.188

89.779

90.284

90.641

91.098

91.569

Prov.Autonoma BOLZANO

91.924

92.158

92.376

92.581

92.778

93.695

94.512

95.402

96.278

96.989

VENETO

712.901

713.378

714.610

714.921

715.021

721.533

725.461

730.480

734.615

738.511

FRIULI VENEZIA GIULIA

163.111

163.254

163.631

163.627

163.623

164.966

165.871

166.900

167.812

168.774

LIGURIA

178.690

178.648

179.253

179.346

179.054

181.157

182.544

184.313

185.901

187.296

EMILIA ROMAGNA

645.896

646.287

647.754

648.359

648.111

654.348

658.135

662.855

667.070

670.753

TOSCANA

492.140

492.139

493.888

493.585

492.900

497.559

500.059

503.665

506.752

509.434

UMBRIA

121.325

121.412

122.011

121.944

121.703

122.715

123.231

124.018

124.716

125.237

MARCHE

216.539

216.608

217.468

217.473

217.126

219.083

220.016

221.469

222.542

223.469

LAZIO

805.133

803.938

808.096

807.461

805.072

813.205

816.735

822.759

828.236

833.239

ABRUZZO

181.763

181.731

183.330

183.144

182.433

183.998

184.712

185.852

186.987

187.962

38.606

38.606

39.111

39.068

38.804

39.187

39.333

39.555

39.726

39.916

CAMPANIA

820.066

820.798

846.247

845.462

828.677

839.171

839.563

841.952

846.535

851.931

PUGLIA

580.960

580.796

589.774

588.360

582.911

587.454

588.630

590.952

593.526

596.114

78.798

78.761

79.462

79.339

78.813

79.248

79.455

79.698

79.951

80.251

CALABRIA

265.706

265.824

274.386

273.070

267.479

269.754

270.104

271.026

272.537

274.134

SICILIA

685.838

686.605

709.133

709.124

693.768

701.442

702.333

703.467

706.889

710.194

SARDEGNA

196.302

196.326

198.611

198.312

196.940

198.658

199.275

200.390

201.530

202.594

Centro

Sud e Isole

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

MOLISE

BASILICATA

TOTALE

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.7 – Numero di figli pagati e relativi importi medi mensili di AUU per classe di ISEE – Anno 2022

Mese di competenza

marzo 2022

Classe di ISEE

Numero figli

Fino a 15.000 €

aprile 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

maggio 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

giugno 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

luglio 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

agosto 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

settembre 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

ottobre 2022

Importo

medio

Numero figli mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

novembre 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

dicembre 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

Importo

medio

mensile

per figlio

(euro)

di cui: fino a 5.000 €

919.057

920.238

996.271

996.190

953.340

977.702

982.023

989.926

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

965.774

967.709

969.599

970.116

975.080

982.329

989.832

996.645

20.001-25.000 €

673.671

674.804

676.152

676.091

680.261

686.016

692.552

698.036

701.396

703.656

25.001-30.000 €

442.479

442.947

444.100

443.997

446.845

450.544

455.591

459.963

462.522

464.099

30.001-35.000 €

277.578

277.051

282.057

283.063

285.784

288.510

291.162

295.030

298.020

299.509

35.001-40.000 €

173.628

172.999

176.806

177.741

179.713

181.625

183.942

187.507

190.149

191.318

> 40.000 €

273.272

273.345

289.861

295.017

301.662

308.150

314.210

329.575

343.106

348.330

ISEE non presentato

Totale

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.8 – Numero di figli disabili pagati e relativi importi medi mensili di AUU per classe di ISEE – Anno 2022

Mese di competenza

marzo 2022

Classe di ISEE

Numero figli

Fino a 15.000 €

180.815

aprile 2022

maggio 2022

Importo

Importo

medio

medio

mensile per Numero figli mensile per Numero figli

figlio

figlio

(euro)

(euro)

181.206

189.523

giugno 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

luglio 2022

Importo

medio

Numero figli mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

agosto 2022

Importo

medio

mensile per Numero figli

figlio

(euro)

190.353

settembre 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

Importo

medio

Numero figli mensile per

figlio

(euro)

ottobre 2022

novembre 2022

Importo

medio

Numero figli mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

dicembre 2022

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

Numero figli

Importo

medio

mensile per

figlio

(euro)

190.110

187.566

191.933

194.269

196.750

198.595

di cui: fino a 5.000 €

48.865

48.895

55.373

55.276

52.015

53.162

53.259

53.659

54.626

55.507

5.001-10.000 €

79.356

79.581

80.788

81.208

81.584

82.606

83.524

84.735

85.636

86.183

10.001-15.000 €

52.594

52.730

53.362

53.626

53.967

54.585

55.150

55.875

56.488

56.905

15.001-20.000 €

33.767

33.761

34.164

34.324

34.624

35.016

35.419

35.763

36.049

36.272

20.001-25.000 €

21.181

21.224

21.431

21.507

21.681

21.986

22.246

22.507

22.748

22.931

25.001-30.000 €

13.145

13.117

13.286

13.358

13.484

13.645

13.793

13.980

14.133

14.229

30.001-35.000 €

7.998

7.986

8.038

8.062

8.160

8.264

8.346

8.499

8.603

8.675

35.001-40.000 €

5.186

5.172

5.240

5.264

5.342

5.412

5.477

5.600

5.667

5.713

9.360

9.389

9.671

9.808

10.057

10.284

10.417

10.744

11.029

11.176

47.737

48.146

46.034

45.567

44.022

44.306

44.242

44.219

44.414

44.463

319.189

320.001

327.387

328.000

324.936

329.266

331.873

335.581

339.393

342.054

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.9 – Numero di figli pagati e importi medi mensili di competenza dell’AUU per classe di età e classe di ISEE dei figli – Anno 2022

MINORENNI

MAGGIORENNI 18-20

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

Classe di ISEE

Numero figli

Fino a 15.000 €

di cui: fino a 5.000 €

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

20.001-25.000 €

25.001-30.000 €

30.001-35.000 €

35.001-40.000 €

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

826.361

855.674

590.996

383.793

239.121

147.178

221.586

Fino a 15.000 €

di cui: fino a 5.000 €

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

20.001-25.000 €

25.001-30.000 €

30.001-35.000 €

35.001-40.000 €

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

826.773

855.427

590.360

383.208

238.212

146.277

219.761

Fino a 15.000 €

di cui: fino a 5.000 €

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

20.001-25.000 €

25.001-30.000 €

30.001-35.000 €

35.001-40.000 €

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

891.986

855.925

590.762

383.506

240.967

148.521

232.820

Fino a 15.000 €

di cui: fino a 5.000 €

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

20.001-25.000 €

25.001-30.000 €

30.001-35.000 €

35.001-40.000 €

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

892.214

855.246

589.972

382.821

241.214

148.869

236.298

Fino a 15.000 €

di cui: fino a 5.000 €

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

20.001-25.000 €

25.001-30.000 €

30.001-35.000 €

35.001-40.000 €

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

854.127

858.048

592.422

384.174

242.941

150.159

240.720

Numero figli

MAGGIORENNI >20

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

Numero figli

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

TOTALE

Numero figli

MINORENNI

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

Classe di ISEE

Numero figli

mese di competenza: MARZO 2022

370.328

81.154

160.820

128.354

101.110

76.680

54.578

35.859

24.641

48.077

235.330

946.603

919.057

965.774

673.671

442.479

277.578

173.628

273.272

Fino a 15.000 €

di cui: fino a 5.000 €

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

20.001-25.000 €

25.001-30.000 €

30.001-35.000 €

35.001-40.000 €

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

875.121

862.268

595.647

386.247

244.444

151.247

244.129

41.497

11.459

17.385

12.653

9.023

6.054

4.121

2.609

1.817

3.629

15.862

84.612

920.238

967.709

674.804

442.947

277.051

172.999

273.345

Fino a 15.000 €

di cui: fino a 5.000 €

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

20.001-25.000 €

25.001-30.000 €

30.001-35.000 €

35.001-40.000 €

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

878.312

866.443

599.276

388.927

246.019

152.587

246.759

42.727

12.467

17.548

12.712

9.086

6.073

4.136

2.620

1.823

3.633

15.867

85.965

996.271

969.599

676.152

444.100

282.057

176.806

289.861

Fino a 15.000 €

di cui: fino a 5.000 €

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

20.001-25.000 €

25.001-30.000 €

30.001-35.000 €

35.001-40.000 €

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

883.960

869.815

602.004

390.980

247.665

154.207

253.621

42.726

12.318

17.636

12.772

9.103

6.109

4.148

2.625

1.830

3.655

15.894

86.090

996.190

970.116

676.091

443.997

283.063

177.741

295.017

Fino a 15.000 €

di cui: fino a 5.000 €

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

20.001-25.000 €

25.001-30.000 €

30.001-35.000 €

35.001-40.000 €

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

899.304

872.116

603.698

392.170

248.858

155.389

259.804

TOTALE

Numero figli

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

42.436

11.848

17.734

12.854

9.210

6.168

4.204

2.654

1.857

3.756

15.278

85.563

953.340

975.080

680.261

446.845

285.784

179.713

301.662

Fino a 15.000 €

di cui: fino a 5.000 €

5.001-10.000 €

10.001-15.000 €

15.001-20.000 €

20.001-25.000 €

25.001-30.000 €

30.001-35.000 €

35.001-40.000 €

> 40.000 €

ISEE non presentato

Totale

914.187

873.814

604.758

392.837

249.466

155.883

262.614

404.481

90.371

174.151

139.959

110.575

84.033

59.986

41.360

28.465

60.158

225.355

43.719

12.210

18.250

13.259

9.486

6.336

4.311

2.706

1.913

3.863

15.774

88.108

977.702

982.329

686.016

450.544

288.510

181.625

308.150

413.126

91.453

178.031

143.642

113.734

86.823

62.249

42.404

29.419

63.539

218.482

44.359

12.258

18.594

13.507

9.655

6.453

4.415

2.739

1.936

3.912

15.867

89.336

982.023

989.832

692.552

455.591

291.162

183.942

314.210

423.382

93.427

182.519

147.436

116.985

89.450

64.456

44.551

31.305

71.893

208.154

45.494

12.539

19.091

13.864

9.845

6.582

4.527

2.814

1.995

4.061

16.109

91.427

989.926

996.645

698.036

459.963

295.030

187.507

329.575

701.396

462.522

298.020

190.149

343.106

703.656

464.099

299.509

191.318

348.330

mese di competenza: NOVEMBRE 2022

mese di competenza: LUGLIO 2022

394.019

87.365

170.214

136.440

107.822

81.671

58.467

40.189

27.697

57.186

226.502

993.553

Importo medio

mensile per figlio

(euro)

mese di competenza:OTTOBRE 2022

mese di competenza: GIUGNO 2022

393.877

91.658

168.290

133.929

105.767

80.010

57.028

39.224

27.042

55.064

232.920

990.932

Numero

figli

mese di competenza: SETTEMBRE 2022

mese di competenza: MAGGIO 2022

391.254

91.818

166.802

132.634

104.588

79.317

56.458

38.470

26.462

53.408

233.142

983.099

Numero figli

MAGGIORENNI >20

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

mese di competenza: AGOSTO 2022

41.496

11.542

17.352

12.602

8.990

5.995

4.108

2.598

1.809

3.609

15.922

84.527

mese di competenza: APRILE 2022

376.458

82.006

163.498

130.954

103.259

78.390

55.618

36.230

24.905

49.955

237.235

962.050

MAGGIORENNI 18-20

Importo

medio

mensile per

figlio (euro)

432.659

96.057

186.327

150.275

119.125

90.998

65.750

46.284

32.712

79.105

200.553

46.411

12.879

19.434

14.098

9.999

6.700

4.602

2.878

2.048

4.197

16.407

93.242

mese di competenza: DICEMBRE 2022

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

440.575

98.447

189.539

152.589

120.850

92.085

66.598

47.123

33.352

81.432

200.226

47.266

13.218

19.716

14.332

10.149

6.813

4.664

2.920

2.083

4.284

16.688

94.867

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.10 – Richiedenti pagati, numero medio di figli pagati e importi medi mensili di AUU erogati per classe di ISEE del richiedente – Anno 2022

Mese di competenza

marzo 2022

Classe di isee del

richiedente*

Fino a 15.000 €

aprile 2022

Importo

Numero

medio

Numero

richiedenti

mensile per

medio figli

pagati

richiedente

(euro)

Importo

medio

Numero

mensile per

medio figli

richiedente

(euro)

Importo

Numero

medio

Numero

richiedenti

mensile per

medio figli

pagati

richiedente

(euro)

Numero

medio

figli

Importo

medio

mensile per

richiedente

(euro)

Numero

richiedenti

pagati

Importo

Numero

medio

medio mensile per

figli richiedente

(euro)

547.685

526.446

549.444

513.628

5.001-10.000 €

941.244

942.382

948.537

949.106

950.315

10.001-15.000 €

779.737

781.568

782.835

783.545

787.432

15.001-20.000 €

606.999

608.538

609.748

610.392

614.093

20.001-25.000 €

432.335

433.295

434.228

434.413

437.514

25.001-30.000 €

287.778

288.307

289.115

289.202

291.370

30.001-35.000 €

181.460

181.189

184.721

185.554

187.605

35.001-40.000 €

114.458

114.159

116.791

117.477

118.958

183.829

183.980

195.201

198.792

203.629

Totale

Numero

richiedenti

pagati

luglio 2022

512.842

ISEE non presentato

giugno 2022

di cui: fino a 5.000 €

> 40.000 €

Numero

richiedenti

pagati

maggio 2022

Mese di competenza

agosto 2022

Classe di isee del

richiedente*

Fino a 15.000 €

settembre 2022

Importo

Numero

medio

Numero

richiedenti

mensile per

medio figli

pagati

richiedente

(euro)

Importo

medio

Numero

mensile per

medio figli

richiedente

(euro)

Importo

Numero

medio

Numero

richiedenti

mensile per

medio figli

pagati

richiedente

(euro)

Numero

medio

figli

Importo

medio

mensile per

richiedente

(euro)

Numero

richiedenti

pagati

Importo

Numero

medio

medio mensile per

figli richiedente

(euro)

557.764

567.084

546.061

542.115

5.001-10.000 €

958.927

965.235

969.433

979.790

985.402

10.001-15.000 €

794.110

799.904

803.948

811.370

814.966

15.001-20.000 €

619.419

624.674

628.212

633.714

636.428

20.001-25.000 €

441.750

446.516

449.375

453.559

455.533

25.001-30.000 €

294.233

297.801

300.297

303.284

304.658

30.001-35.000 €

189.597

191.496

193.867

196.785

197.946

35.001-40.000 €

120.387

122.045

124.172

126.607

127.573

208.323

212.835

223.309

233.992

237.919

Totale

Numero

richiedenti

pagati

dicembre 2022

539.521

ISEE non presentato

novembre 2022

di cui: fino a 5.000 €

> 40.000 €

Numero

richiedenti

pagati

ottobre 2022

* Da questa statistica risultano esclusi i richiedenti con figli non facenti capo tutti alla stessa coppia di genitori: per questa tipologia di richiedenti infatti non è possibile desumere la classe di ISEE,

poichè in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, l’ISEE figlio differisce dall’ISEE ordinario

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 1.11 – Richiedenti e figli percettori di almeno una mensilità di AUU nel 2022 per regione

Anno 2022

(periodo di competenza Marzo-Dicembre)

Regione

PIEMONTE

Numero

richiedenti

Numero

figli

Importo

medio

mensile per

richiedente

(euro)

Importo

medio

mensile

per figlio

(euro)

Numero medio

mensilità

per figlio

387.289

618.644

11.532

18.936

973.298

Prov.Autonoma TRENTO

55.423

94.938

Prov.Autonoma BOLZANO

55.076

99.179

VENETO

469.185

761.951

FRIULI VENEZIA GIULIA

109.611

174.508

LIGURIA

126.922

195.430

EMILIA ROMAGNA

434.889

694.065

TOSCANA

343.720

529.549

UMBRIA

83.512

130.388

MARCHE

146.521

232.132

LAZIO

559.501

874.629

ABRUZZO

123.141

197.292

26.244

42.155

CAMPANIA

574.354

950.357

PUGLIA

400.377

640.919

52.030

84.902

CALABRIA

181.872

302.411

SICILIA

485.288

793.419

SARDEGNA

142.346

215.128

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

MOLISE

BASILICATA

TOTALE

Nota: Con il presente aggiornamento si è proceduto alla normalizzazione di alcune posizioni in cui erano presenti codici fiscali rilasciati

in via provvisoria

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Sezione II – Assegno Unico Universale ai percettori di Reddito di Cittadinanza

I dati riportati in questa sezione si riferiscono esclusivamente alle integrazioni di AUU a favore dei

nuclei percettori di RdC

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 2.1 – AUU ai percettori di Reddito di Cittadinanza: nuclei e figli che hanno ricevuto l’integrazione per mese – Anno 2022

Numero nuclei

Numero figli

Importo

complessivo

dell’integrazione

(milioni di euro)

Importo medio

dell’integrazione

per nucleo

(euro)

Importo medio

dell’integrazione

per figlio

(euro)

anno 2022

marzo 2022

416.420

689.953

aprile 2022

425.467

716.932

maggio 2022

329.073

551.051

giugno 2022

347.320

576.097

luglio 2022

367.275

613.106

agosto 2022

365.942

610.246

settembre 2022

361.246

602.946

ottobre 2022

374.656

627.004

novembre 2022

376.400

630.132

dicembre 2022

376.277

629.412

662,8

Importo complessivo relativo ai mesi di competenza 2022

Media mensile beneficiari

Importo medio mensile

374.008

624.688

Nota: L’integrazione è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’AUU la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno

parte del nucleo familiare, per i quali spetta l’AUU, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2,comma 4, del decreto-legge n.

4/2019. L’integrazione può anche essere nulla: in tali casi il beneficiario è comunque conteggiato nella tavola.

Tavola 2.2 – AUU ai percettori di Reddito di Cittadinanza: figli che hanno ricevuto l’integrazione nel mese per regione – Anno 2022

marzo 2022

Regione /

Area geografica

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

Prov.Autonoma TRENTO

Prov.Autonoma BOLZANO

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

TOTALE

Centro

Sud e Isole

aprile 2022

maggio 2022

giugno 2022

luglio 2022

agosto 2022

settembre 2022

ottobre 2022

novembre 2022

dicembre 2022

Importo

medio

Numero dell’integra

figli

zione per

figlio

(euro)

Importo

medio

Numero dell’integra

figli

zione per

figlio

(euro)

Importo

medio

Numero dell’integra

figli

zione per

figlio

(euro)

Importo

medio

Numero dell’integra

figli

zione per

figlio

(euro)

Importo

medio

Numero dell’integra

figli

zione per

figlio

(euro)

Importo

medio

Numero dell’integra

figli

zione per

figlio

(euro)

Importo

medio

Numero dell’integra

figli

zione per

figlio

(euro)

Importo

medio

Numero dell’integra

figli

zione per

figlio

(euro)

Importo

medio

Numero dell’integra

figli

zione per

figlio

(euro)

Importo

medio

Numero dell’integra

figli

zione per

figlio

(euro)

27.762

29.247

23.063

23.157

24.327

24.335

23.615

24.154

24.296

24.272

44.942

2.296

12.452

3.301

9.097

16.498

16.126

5.142

6.605

57.858

10.784

2.896

182.076

66.619

4.630

47.986

153.577

18.713

47.094

2.383

12.995

3.487

9.371

17.229

16.894

5.325

6.949

60.433

11.338

3.019

187.659

69.645

4.879

49.507

159.234

19.624

37.414

2.117

10.560

2.812

7.531

14.150

12.884

4.007

5.234

47.773

8.435

2.128

146.067

53.077

3.523

34.909

120.518

14.318

37.487

2.048

10.615

2.809

7.535

13.685

13.048

4.163

5.299

49.541

9.003

2.372

153.789

56.665

3.801

38.685

126.680

15.195

38.496

2.095

10.835

2.808

7.729

14.028

13.529

4.294

5.619

51.612

9.575

2.537

163.598

60.582

4.187

43.105

137.299

16.299

38.153

2.144

10.777

2.875

7.655

14.004

13.589

4.307

5.528

51.222

9.390

2.462

162.417

60.373

4.259

42.889

136.886

16.440

36.163

2.068

10.112

2.719

7.298

13.395

12.978

4.186

5.376

49.374

9.258

2.483

162.461

59.560

4.209

42.951

138.011

16.245

36.495

2.109

10.239

2.696

7.410

13.490

12.997

4.344

5.488

50.911

9.546

2.588

171.059

61.994

4.440

44.897

144.968

16.666

36.480

2.079

10.173

2.693

7.506

13.604

12.980

4.365

5.544

50.956

9.583

2.607

171.384

62.663

4.465

45.386

146.088

16.774

36.031

2.042

10.006

2.674

7.491

13.460

12.822

4.381

5.520

50.876

9.551

2.569

171.730

62.431

4.440

45.411

146.485

16.726

689.953

716.932

551.051

576.097

613.106

610.246

602.946

627.004

630.132

629.412

116.941

122.426

98.178

97.856

100.870

100.484

95.854

97.106

97.337

96.470

85.731

89.601

69.898

72.051

75.054

74.646

71.914

73.740

73.845

73.599

487.281

504.905

382.975

406.190

437.182

435.116

435.178

456.158

458.950

459.343

Nota: l’integrazione è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’AUU la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, per i quali spetta l’AUU, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui

all’articolo 2,comma 4, del decreto-legge n. 4/2019. L’integrazione può anche essere nulla: in tali casi il beneficiario è comunque conteggiato nella tavola.

Tavola 2.3 – AUU ai percettori di Reddito di Cittadinanza: nuclei e figli con almeno una mensilità di RdC integrata

nell’anno per regione – Anno 2022

Anno 2022

(Periodo Marzo-Dicembre)

Regione

PIEMONTE

Numero

nuclei

Numero

figli

Importo medio

mensile

dell’integrazione

per nucleo

(euro)

Importo medio

mensile

dell’integrazione

per figlio

(euro)

Numero medio

mensilità per

nucleo

20.692

36.106

32.348

58.871

1.503

3.066

VENETO

9.176

16.614

FRIULI VENEZIA GIULIA

2.555

4.408

LIGURIA

6.925

11.629

EMILIA ROMAGNA

12.246

21.846

TOSCANA

12.363

21.003

UMBRIA

3.894

6.565

MARCHE

4.915

8.595

45.256

74.602

ABRUZZO

8.063

13.675

MOLISE

2.180

3.621

129.792

221.527

50.580

83.397

3.633

5.939

34.573

58.266

108.956

187.210

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

Prov.Autonoma TRENTO

Prov.Autonoma BOLZANO

LAZIO

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

TOTALE

15.032

23.734

505.124

861.563

Nota: l’integrazione è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’AUU la quota di Reddito di cittadinanza

relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, per i quali spetta l’AUU, calcolata sulla base della scala di equivalenza

di cui all’articolo 2,comma 4, del decreto-legge n. 4/2019. L’integrazione può anche essere nulla: in tali casi il beneficiario

è comunque conteggiato nella tavola.

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Sezione III – Assegno Unico Universale – Complesso dei beneficiari

I dati riportati in questa sezione si riferiscono al complesso di beneficiari di AUU di cui alle

prime due Sezioni

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Tavola 3.1 – Complesso dei nuclei pagati e relative somme erogate per mese di competenza – Anno 2022

Mese di competenza

Numero complessivo

di nuclei* pagati

Importo complessivo erogato

(milioni di euro)

anno 2022

marzo

1.301,1

aprile

1.306,0

maggio

1.311,9

giugno

1.313,5

luglio

1.311,6

agosto

1.322,8

settembre

1.325,6

ottobre

1.336,1

novembre

1.343,5

dicembre

1.351,0

Importo complessivo relativo ai mesi di competenza 2022

Media mensile nuclei beneficiari 2022

13.223,1

* In questa tavola risultano sommati i dati delle due sezioni precedenti (Tavola 1.3 e Tavola 2.1) e nel caso dei

beneficiari non percettori di RdC, per nucleo si intende il richiedente la prestazione.

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

Tavola 3.2 – Complesso dei beneficiari: nuclei, figli univoci e numero medio dei figli per nucleo con almeno un AUU nel

2022 per regione

Anno 2022

(periodo Marzo-Dicembre)

Regione

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

Numero

nuclei* totali

407.981

Numero

figli totali

(univoci)**

Numero medio

figli per nucleo

637.039

11.807

19.112

Prov.Autonoma TRENTO

56.926

96.565

Prov.Autonoma BOLZANO

55.243

99.242

VENETO

478.361

769.459

FRIULI VENEZIA GIULIA

112.166

176.483

LIGURIA

133.847

201.507

EMILIA ROMAGNA

447.135

703.914

TOSCANA

356.083

539.344

UMBRIA

87.406

133.728

MARCHE

151.436

235.931

LAZIO

604.757

917.424

ABRUZZO

131.204

204.128

28.424

44.035

CAMPANIA

704.146

PUGLIA

450.957

684.504

55.663

87.892

CALABRIA

216.445

332.691

SICILIA

594.244

893.200

SARDEGNA

157.378

227.838

LOMBARDIA

MOLISE

BASILICATA

TOTALE

* Il numero di nuclei totali indicato è dato dalla somma dei richiedenti AUU (di cui alla Tavola 1.11) e dei nuclei percettori

di RdC (di cui alla Tavola 2.3) del presente Report. Si fa presente che con il presente aggiornamento si è proceduto alla

normalizzazione di alcune posizioni in cui erano presenti codici fiscali rilasciati in via provvisoria

** I figli beneficiari dell’AUU nel singolo anno di cui alle tavole 1.11 e 2.3 del presente Report, non sono sommabili in

quanto i due aggregati – figli appartenenti a nuclei AUU a domanda e figli appartenenti a nuclei percettori di RdC – non

sono del tutto disgiunti, poiché la possibilità di richiesta di pagamento dell’assegno al 50% tra i due genitori ha

determinato per alcuni figli di genitori separati/non conviventi la contestuale presenza in entrambi i gruppi. Tali duplicazioni

sono state quindi neutralizzate, e nella presente tavola sono riportati individui distinti.

OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Nota metodologica

Le statistiche dell’Osservatorio sono state elaborate sulla base dei dati presenti negli archivi

amministrativi relativi alle domande di Assegno Unico e ai pagamenti effettuati, o comunque

già disposti per il pagamento. Sono inoltre esposti in una sezione a parte, i dati relativi alle

somme erogate a titolo di integrazione dell’AUU a favore dei nuclei percettori del Reddito di

cittadinanza.

I dati presentati sono caratterizzati da un processo di elaborazione che prevede una serie di

controlli allo scopo di individuare e superare incongruenze, anomalie ed errori sistematici o

casuali che possono manifestarsi negli archivi amministrativi.

L’aggiornamento dell’Osservatorio avviene con cadenza mensile: in virtù della caratteristica

propria degli archivi amministrativi di avere una movimentazione continua, l’aggiornamento

riguarda tutti i dati pubblicati, cioè anche quelli riferiti ai mesi precedenti la pubblicazione.

Unità statistiche:

– Richiedente l’AUU (che può essere anche il figlio maggiorenne)

– Figli per i quali si richiede l’AUU (che comprende i figli maggiorenni che presentano la

propria domanda autonomamente)

-Nuclei percettori di RdC con diritto all’integrazione di AUU

-Figli presenti in nuclei percettori di RdC con diritto all’integrazione di AUU

Fonti dei dati:

La fonte dei dati è rappresentata dagli archivi amministrativi delle domande e dei pagamenti

di AUU, e dall’archivio amministrativo relativo al Reddito di Cittadinanza

Variabili di analisi:

Numero domande

Numero richiedenti

Numero nuclei percettori di RdC con integrazione AUU

Numero figli con AUU

Numero figli appartenenti a nuclei percettori di RdC con integrazione AUU

Importo medio mensile dell’assegno

Importo medio mensile dell’integrazione AUU su RdC

Numero medio di figli

Numero medio di mensilità pagate nell’anno

Variabili di classificazione:

Anno e mese di presentazione della domanda

Canale di presentazione della domanda

Anno e mese di competenza del pagamento

Regione di residenza del richiedente

Numero di figli per richiedente pagato

Classe di ISEE

Classe di età del figlio

Presenza o meno di figli disabili nel nucleo

INPS – COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE