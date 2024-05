Codacons su aumento Tari

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

14 maggio 2024

TARI, CODACONS: AUMENTI DEL TUTTO INGIUSTIFICATI. CON CROLLO ENERGIA E

RIBASSO INFLAZIONE TARIFFE DOVEVANO SCENDERE

CITTADINI DOPPIAMENTE DANNEGGIATI: TARI AUMENTA DI PIÙ NELLE CITTA’ DOVE IL

SERVIZIO PEGGIORA

I rincari della Tari applicati da molti comuni italiani sono per il Codacons

del tutto ingiustificati e rappresentano un danno economico enorme per i

cittadini. Lo afferma l’associazione dei consumatori commentando lo studio

della UIL sugli aumenti del 2024.

“A fronte del crollo dei prezzi dell’energia e al generalizzato e sensibile

ribasso dell’inflazione, la tariffa sui rifiuti doveva diminuire in tutta

Italia ma, al contrario, si registrano aumenti anche importanti in tutti i

principali comuni – attacca il presidente Carlo Rienzi – Una evidente

ingiustizia e un danno economico per le famiglie costrette a sopportare

rincari del tutto immotivati. E oltre al danno si aggiunge anche la beffa:

la Tari aumenta di più proprio in quelle città dove il servizio di raccolta

rifiuti registra un sensibile peggioramento, un paradosso tutto italiano che

non ha eguali nel mondo” – conclude Rienzi.