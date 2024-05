(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Toti; Ronzulli (FI): La tempistica appare molto sospetta

“Se si va a vedere a quando risalgono i fatti contestati, fra il 2021 e il 2022, poi alla data in cui sono stati chiesti gli arresti domiciliari per il presidente Toti, cioè oltre quattro mesi fa, e infine a quando è stata emessa l’ordinanza, la tempistica, a meno di venti giorni dalle elezioni, appare molto sospetta”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli in un’intervista alla Stampa, commentando l’inchiesta in corso nei confronti del presidente della Regione Liguria.

“Sulla tempistica – ha proseguito – sono stati posti degli interrogativi, legittimi. Penso a tutte quelle inchieste che hanno fatto cadere governi, distrutto vite e carriere politiche e che poi si sono concluse con le assoluzioni. Farsi delle domande su alcuni aspetti controversi di un provvedimento non significa accusare di politicizzazione la magistratura”, ha concluso.