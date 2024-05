(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

Sanità: Mahmoud (PD), sì a Legge Schlein per restituire diritto salute

Dichiarazione di Marwa Mahmoud della segreteria del Partito Democratico

Da domani la XII commissione Affari sociali della Camera dei Deputati darà il via alle audizioni per la proposta di legge salva – Sistema sanitario nazionale, a prima firma Elly Schlein.

Aumentare gli investimenti in sanità fino al 7,5% del Pil è cruciale per raggiungere la media europea. Al contrario, il governo Meloni continua a definanziare (in base all’ultimo Def nel 2026 arriveremo al 6,2% del Pil, se non si invertirà la rotta), la spesa privata per curarsi cresce costantemente, il numero di persone costrette a lasciare la propria regione per curarsi (soprattutto dal sud verso il nord) anche.

La proposta del PD vuole restituire alle cittadine e ai cittadini la pienezza di un diritto universale. Abbiamo deciso di combattere questa battaglia raccogliendo anche il testimone di tanti territori, che non riescono a garantire le prestazioni essenziali. La proposta Schlein riprende infatti un testo approvato già in quattro Consigli regionali di differente colore politico. I numeri sono impietosi, milioni di famiglie in povertà sanitaria, liste d’attesa incompatibili con il concetto di prevenzione e col diritto alla cura. Strutture pubbliche in sofferenza per carenza di personale, soprattutto infermieristico, turni massacranti e il richiamo sempre più forte del lavoro all’estero. La prima soluzione, come propone la nostra legge, è rimuovere il tetto alle assunzioni introdotto dal governo Berlusconi, di cui Meloni era ministra.

Roma, 13 maggio 2024