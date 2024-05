(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Sanità, Laureti (Pd): no a privatizzazione salute

“Domani in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati inizieranno le audizioni sulla proposta di legge a prima firma Elly Schlein. Si tratta di un provvedimento urgente e necessario per salvare il Servizio sanitario nazionale. Dobbiamo incrementare gradualmente l’investimento sanitario portandolo al 7,5% del Pil e dobbiamo superare il tetto per la spesa del personale, aprendo a nuove assunzioni. Sono queste alcune tra le diverse priorità indicate in una proposta che ha un solo chiaro obiettivo: garantire il diritto universale alla cura, oggi compromesso a causa delle scelte del governo Meloni di definanziare il SSN, favorendo una pericolosa strisciante privatizzazione della salute che non possiamo accettare”.

Così in una nota Camilla Laureti eurodeputata del PD, responsabile dem per le politiche agricole e candidata del PD nella circoscrizione Italia centrale alle elezioni europee.

Roma, 13 maggio 2024