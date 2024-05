(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Sanità: Furfaro (PD): approviamo legge Schlein per salvare quella pubblica

“Oltre 4 milioni di persone non riescono a curarsi. Per mancanza di soldi, per le liste di attesa troppo lunghe, per mancanza di strutture adatte, perché i Lea non sono stati aggiornati. Stiamo diventando un Paese in cui un diritto universale sta diventando un privilegio per pochi. In cui le persone dovranno avere la carta di credito per accedere alle cure, non più la tessera sanitaria. Bisogna cambiare rotta, subito. Perché stiamo parlando della salute delle persone, della loro vita, del loro benessere. Niente è più importante. E non lo chiediamo solo noi, ma anche quattro regioni italiane che hanno presentato e votato una proposta di legge simile che chiede, come noi, di finanziare il sistema sanitario nazionale con risorse pari ad almeno il 7,5% del PIl, di sbloccare il vincolo assunzionale e sfoltire le liste di attesa. Facciamo un appello al governo: basta propaganda, basta polemichette per distrarre l’attenzione, se volete davvero bene all’Italia, approviamo insieme una legge che aiuti davvero i nostri concittadini e salvi la sanità pubblica”.

Lo dichiara Marco Furfaro, responsabile Contrasto alle diseguaglianze e Welfare nella segreteria nazionale Pd.

Roma, 13 maggio 2024