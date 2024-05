(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 *Roma, Raggi (M5S): “Piena condivisione nel condannare minacce al sindaco

Gualtieri”*

“Esprimo solidarietà al sindaco Gualtieri per le minacce ricevute da chi

evidentemente pensa di poter dire e scrivere impunemente nell’ambito dei

social. Un qualsiasi intento, consapevole o superficiale che sia, non può e

non deve, in alcun modo, condizionare un sindaco.”

Lo dichiara la consigliera M5s in Campidoglio nonché ex sindaco di Roma,

Virginia Raggi