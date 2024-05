(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

Pesaro Capitale italiana della cultura 2024: le iniziative del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC dal 15 al 17 maggio

Il Convegno internazionale “Rigenerazione urbana”, la Mostra “Architetture per le comunità del presente” in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Pesaro e Urbino

La Conferenza Nazionale degli Ordini

Pesaro, 13 maggio 2024. Il Convegno “Rigenerazione urbana, il progetto, la norma, una visione internazionale” in programma mercoledì 15 maggio dalle ore 15 alle 18, Sala “W. Pietrangeli” della sede della Provincia di Pesaro e Urbino; la Mostra “Architetture per la comunità del presente”, dal 15 al 19 maggio presso Centro Arti Visive Pescheria: sono due dei più significativi eventi organizzati dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e dall’Ordine degli Architetti PPC di Pesano e Urbino nell’ambito di “Pesaro Capitale italiana della cultura”.

Il tema della rigenerazione urbana è centrale nelle politiche del CNAPPC che, con l’iniziativa “Progetto di futuro – In quali città e territori vogliamo vivere?”, in corso di svolgimento a livello nazionale, intende presentare alla politica una serie di proposte concrete immaginando nuovi modi di abitare, lavorare, spostarsi che abbiano ricadute positive sulla qualità della vita di cittadini e comunità.

Tutto ciò facendo propria una visione internazionale che nel corso del Convegno del giorno 15 sarà approfondita dall’intervento dell’architetto colombiano Jorge Pérez-Jaramillo di MDE Urban Lab, componente del prestigioso Comitato scientifico internazionale del quale si avvale il CNAPPC nell’elaborazione di “Progetto di futuro – In quali città e territori vogliamo vivere?”.