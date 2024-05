(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Lavori pubblici: Mazzetti (FI) “Confronto con categorie economiche e professionali lombarde su nuovo codice appalti, è stato vera novità”

“Quando Forza Italia chiama io ci sono sempre soprattutto quando si parla di lavori pubblici: oggi sarò a Limbiate in Lombardia per un confronto sul nuovo codice degli appalti di cui sono stata relatrice di maggioranza. Illustrerò anche i correttivi presentati da Forza Italia in un’apposita risoluzione fondamentale per migliorare un codice che comunque è già più facile da utilizzare rispetto al precedente, ed è frutto di un costante ascolto delle categorie economiche e degli ordini professionali del settore. Ringrazio gli organizzatori perché questi sono temi decisivi che identificano una forza della concretezza come la nostra”. Lo annuncia Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento Lavori pubblici, in merito all’iniziativa di oggi a Limbiate (Aula consiliare Falcone e Borsellino); modera l’avv. Simone Facchinetti. “Per fortuna l’Italia ha avuto Silvio Berlusconi che ha lottato per modernizzarla ed ecco allora che con l’Alta Velocità sarò a Roma per l’apertura della campagna elettorale con il nostro segretario nazionale Antonio Tajani”.

