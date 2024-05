(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Europee: Gasparri (FI), chi forse non supererà sbarramento vuole dare lezioni a noi

“Voglio citare quello che ricordo a memoria del curriculum di Antonio Tajani, che è stato parlamentare europeo per tantissime legislature, presidente di Commissione e vicepresidente del Parlamento europeo, vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo, presidente del Parlamento europeo, Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio. Questo va detto a chi forse non supererà nemmeno lo sbarramento ma dà lezioni agli altri e critica la scelta dei leader di candidarsi senza poi andare in Europa. Antonio Tajani sarà nei tavoli che decideranno il futuro dell’Italia e dell’Europa. La preferenza a Antonio Tajani è un impegno per tutti perché dobbiamo misurarci con i leader non solo italiani ma anche europei, e non c’è dubbio che Tajani sia un’autorità anche in Europa”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri intervenendo a Roma all’apertura della campagna elettorale di Forza Italia per le europee.