Europee. Ferrante, Fi decisiva, è voto utile per riformare Ue

“La campagna elettorale di Forza Italia per le europee, inaugurata dal nostro segretario Antonio Tajani, parte con grande energia ed entusiasmo. Abbiamo tre punti di forza che rappresentano il nostro valore aggiunto per queste elezioni: un programma chiaro e ambizioso, dei candidati credibili e competenti, la capacità di essere politicamente incisivi. Forza Italia, come pilastro del Ppe nel nostro Paese, sarà determinante per la formazione della maggioranza nel Parlamento europeo. Lavoreremo per rafforzare il progetto politico dell’Unione Europea e per rimettere l’Italia al centro dell’Europa, portando avanti le istanze dei moderati e dei liberali di cui il nostro movimento è la vera espressione. Abbiamo l’occasione di rinnovare le istituzioni comunitarie, che troppo a lungo hanno subito il condizionamento di pseudo ambientalisti e burocrati, per dare voce a cittadini e imprese. Il voto utile per riformare l’Ue, a partire dall’introduzione del premierato europeo e della maggioranza qualificata, è quello per Forza Italia”. Lo afferma, a margine dell’evento di apertura della campagna elettorale di Forza Italia al Salone delle Fontane di Roma, il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante.

