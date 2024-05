(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Europee: De Rosa (FI), candidatura Tajani ci dà coraggio e determinazione

“Voglio esprimere il mio più grande in bocca al lupo al segretario nazionale Antonio Tajani che oggi, a Roma, apre ufficialmente la sua campagna elettorale in vista delle elezioni europee 2024. Tajani ha sapientemente raccolto l’eredità politica del presidente Silvio Berlusconi che trent’anni fa ha saputo intercettare e dare voce a milioni di italiani stanchi di una sinistra obsoleta e alienante. La scelta del segretario di candidarsi in quasi tutte le circoscrizioni ci dà il coraggio e la giusta determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla grande famiglia di Forza Italia”. Così in una nota il senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, candidato alle Europee 2024 nella circoscrizione Sud.