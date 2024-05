Comunicato stampa – ADI, INPS: VERIFICHE PROCEDURE CON COMUNI E ASL

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 ADI, INPS: VERIFICHE PROCEDURE CON COMUNI E ASL

Per ottenere il riconoscimento dell’Assegno di Inclusione (ADI), INPS è tenuta a verificare le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati nella domanda della prestazione da parte del cittadino. Il processo di verifica prevede il coinvolgimento delle amministrazioni che rilasciano tali certificazioni, tra cui i Comuni e le ASL.

Con il messaggio 1816/2024, INPS ha informato di aver trasmesso ai Comuni interessati, per il tramite della piattaforma GePI (Gestione dei Patti per l’inclusione sociale, curata direttamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), e alle ASL, tramite il servizio dedicato, i codici fiscali dei richiedenti per le necessarie verifiche.

Nel caso di conferma da parte delle Amministrazioni indicate, in subordine all’esito positivo dell’istruttoria per quanto concerne le verifiche sugli altri requisiti di accesso alla misura, le domande saranno progressivamente accolte e poste in pagamento.

L’esito del controllo sarà consultabile, con i prossimi rilasci, direttamente dal cittadino nella procedura ADI disponibile sul sito istituzionale http://www.inps.it. I pagamenti saranno disposti in concomitanza delle date comunicate con il messaggio n. 835 del 26 febbraio 2024 (il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi, con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza delle festività).

A decorrere dalla mensilità di aprile 2024, inoltre, sono state già poste in pagamento le domande di ADI per le quali non sia stato comunicato all’Istituto, da parte delle Amministrazioni interessate, l’esito delle verifiche summenzionate nell’arco dei sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione INPS, come previsto dalla normativa.