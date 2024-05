(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Oggetto: comunicato stampa

Bottazzi, Barozzi, Marchio e Rabotti sono i vincitori del

l’ottava edizione

del concorso di poesia indetto dal Circolo albinetano

Sabato la premiazione al parco dei Frassini di fronte a un folto pubblico

ALBINEA (13 maggio 2024) – Quattro sono state le poesie vincitrici, una per

ogni categoria in gara, che sono state premiate sabato pomeriggio al parco dei

Frassini di Albinea, di fronte a un folto pubblico. Si è tenuta infatti in questa

splendida cornice la finale dell’ottava edizione del concorso di poesia a Tema

Libero organizzato dal Circolo Albinetano.

La sezione Italiano per poesie inedite scritte da poeti di oltre 18 anni è stata

vinta da Marialuisa Bottazzi con la poesia “Pane”. L’autrice è stata premiata

da Carla Tromellini, ospite d’onore della giornata. La sezione Dialetto per

poesie inedite scritte in dialetto è stata vinta da Corrado Barozzi con la

poesia “T’è stêda e’ rés ad na castâgna”. La sezione Giovani è stata vinta da

Nikol Marchio con l’opera “Quell’ultimo tramonto”. L’ultima categoria è stata

la novità di questa ottava edizione e riguardava la traduzione in dialetto di

poesie memorabili. Ebbene a salire sul gradino più alto del podio in questa

categoria è stato Savino Rabotti che ha tradotto in dialetto la poesia “Pianto

Antico” di Giosuè Carducci. Il vincitore è stato premiato da Andrea Gibertini,

figlio di Paolo Gibertini, cui era intitolato il premio di questa sezione.

La giornata delle premiazioni è stata una vera e propria festa della poesia

allietata dalla partecipazione del Coro Femminile della scuola di musica

Risonanze diretto dalla maestra Doriana Marin.

La giuria del Concorso era composta da: Maria Giuseppina BO e Francesca

Manini, professoresse di lettere; Maria Cristina Bulgarelli, segretaria Centro

Studi sul Dialetto Reggiano; Franco Alfredo Ferrari, lettore Dialetto Reggiano;

Giuseppe Adriano Rossi, presidente di Stampa Reggiana; Federica Franceschini,

direttrice della Biblioteca Pablo Neruda di Albinea; Andrea Incerti, professore in

lettere e storia; Denis Ferretti e Luciano Cucchi dell’Associazione Lengua

Medra.

Marco Barbieri