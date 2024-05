(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Sugar tax: Forza Italia contro corte costituzionale e salute degli italiani

per un pugno di voti

“Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, non ha a cuore

la salute degli italiani, ponendosi invece come paladino di una battaglia

volta a fermare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute dei

cittadini, come la sugar tax. Ricordo a Tajani che la Corte Costituzionale,

con la sentenza n. 49/2024, ha stabilito che la sugar tax sulle bevande

analcoliche ed edulcorate è pienamente legittima e risponde anche a una

esigenza sociale. La tassa è stata introdotta nel 2019 seguendo le linee

guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consente di risparmiare

sulle spese sanitarie. Peccato che dal 2019, come la plastic tax, sia stata

costantemente rimandata: l’entrata in vigore è ora prevista per il 1 luglio

2024. Puntuale arriva Tajani che vuole bloccarne l’entrata in vigore: per

un pugno di voti, Forza Italia pensa a tutto tranne che alla salute degli

italiani”.