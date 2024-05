(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Sanità. Zullo (FdI): Riconoscenza per opera professionale infermieri

“In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere mi è doveroso rivolgere un pensiero di riconoscenza per l’opera professionale che quotidianamente gli infermieri prestano nell’assistenza a chi soffre. Il ruolo dell’infermiere nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della persona in ospedale, sul territorio e a domicilio, è insostituibile e sarà ancor più valorizzato con il completamento degli obbiettivi del Pnrr riguardo al potenziamento dell’infrastrutturazione sanitaria territoriale e della digitalizzazione. Agli infermieri gli auguri di raggiungere sempre più dignità e sicurezza nella professione”.

Lo dichiara in una nota il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Sanità.

