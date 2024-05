(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 ROSSOMANDO, MONTARULI (FDI): CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA

“Sentite condoglianze alla famiglia di Antonio Rossomando, avvocato

penalista tra i più noti non solo a Torino, ma in tutta Italia. Ci lascia

un uomo dalla grande esperienza e professionalità. Mi stringo al dolore dei

suoi congiunti e alla cara Anna, nostra leale avversaria in ambito politico

e che, anche per questo, oggi abbraccio con un affetto ancora più intenso”.

Lo scrive su Facebook Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli

d’Italia alla Camera.

