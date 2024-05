(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Mamme. Spinelli (FdI): Importanti a livello privato e sociale, Governo impegnato a valorizzarle

“La festa della mamma è un’occasione per riflettere sull’importanza fondamentale delle madri nella vita personale di ognuno di noi e nella vita della nazione. Essere madri assume dunque una funzione privata e sociale. Per questo il governo Meloni, sin dal suo insediamento, ha impegnato ogni risorsa disponibile per valorizzare le madri e non costringere le donne a scegliere tra lavorare e fare figli. Ricordo, in questo senso, misure di portata storica come il potenziamento dell’assegno unico con una maggiorazione per le famiglie numerose, l’incremento dei congedi parentali, gli sgravi per gli asili nido dal secondo figlio, la decontribuzione per le madri lavoratrici, gli sgravi per le aziende che assumono madri. È stato fatto tanto, ma tanto altro c’è ancora da fare in favore delle mamme, a cui rivolgo un grande augurio, abbinato a quello nei confronti di quelle donne che per diversi motivi madri non lo sono diventate: siano sempre un modello per le ragazze di oggi, all’insegna dei valori e delle tradizioni da conservare. Infine un augurio a Giorgia Meloni, mamma super impegnata, ma sempre attenta alle esigenze della sua Ginevra”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

