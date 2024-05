(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Leva: Dreosto (Lega), bene Salvini, serve cultura difesa e maggiore educazione civica

Roma, 12 mag. – “In un momento in cui trapper cantano canzoni violente destinate alle nuove generazioni, e ‘politicamente corretto’ e cancel culture vogliono sovvertire i valori della nostra nazione e quelli occidentali, sono convinto che un periodo di leva per i nostri ragazzi a servizio della comunità vicino a casa, non possa che fare bene al nostro Paese e a loro stessi. Bene le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sulla reintroduzione della leva universale poiché senso civico, ma anche cultura della difesa, per i giovani italiani potrebbero aiutare alla formazione e all’educazione delle nuove generazioni”.