(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Governo. Mancini (FdI): Dalla parte di madri e infermieri

“Nel calendario 2024 due ricorrenze nello stesso giorno: la Festa della Mamma e la Giornata internazionale dell’Infermiere. Una coincidenza felice perché entrambe le festività ci parlano di accudimento in una relazione speciale.

Alle mamme ci lega l’amore infinito per averci accompagnati sin dal primo istante del nostro percorso di crescita. Alle infermiere, spesso madri anch’esse, ed agli infermieri dobbiamo la riconoscenza per una missione che li rende indispensabili nel nostro sistema di cura. Il governo Meloni assicura alle donne ed alle madri un impegno straordinario per sostenerle di più nella crescita dei figli e tutelarle meglio nel mondo del lavoro. Al mondo della sanità una cura particolare per migliorare le condizioni di lavoro di chi si prende cura di noi.

Viva le mamme, dunque, e grazie a tutti coloro che fanno parte delle professioni infermieristiche: vi festeggiamo oggi e vi siamo grati sempre, ogni giorno dell’anno”.

Così la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini in occasione della doppia ricorrenza.

