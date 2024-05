(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

Giustizia. Bonelli (AVS): è svolta autoritaria, Calenda smetta di fare

stampella Meloni

“La riforma della giustizia del governo è una svolta autoritaria e Azione

la smetta di essere la stampella di Giorgia Meloni sulla giustizia, a

partire dall’eliminazione delle intercettazioni, come il Trojan, su cui il

partito di Calenda è riuscito ad ottenere, in accordo con il governo, a

ottenere un ordine del giorno dopo aver presentato un emendamento. Facciamo

un esempio: Toti, e non solo, lasciavano i cellulari fuori dalla barca di

Spinelli per non essere intercettati. Questo è un governo che, con il

parere contrario dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha assegnato

lavori senza gara: 1,3 miliardi di euro per la diga foranea di Genova e 14

miliardi per il ponte sullo stretto. La svolta autoritaria del governo è

preoccupante e mira a depotenziare l’attività dell’autorità giudiziaria,

che insieme alla riforma presidenzialista di Meloni, punta a concentrare

tutto il potere nelle mani di una sola persona”.