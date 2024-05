(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

FITTO : “LA DICHIARAZIONE DI SCHLEIN SU PNRR E’ L’UNICA VERA ASSURDITÀ CHE ANDREBBE EVITATA”

“Temo che l’ On. Schlein si sia fatta prendere la mano dalla campagna elettorale e quindi,parlando del PNRR, abbia fatto uno scivolone . L’ultimo decreto-legge convertito qualche settimana fa, ha garantito le coperture per intero a tutti i progetti che, con la revisione, abbiamo ‘dovuto’ spostare fuori dal piano . Abbiamo ‘dovuto’ proprio per evitare di perdere tempo ed avere il taglio delle risorse non raggiungendo gli obiettivi delle diverse rate, visto che molti di quei progetti non erano rendicontabili e mai avrebbero rispettato i tempi del Piano. A conferma di queste affermazioni, le ricordo, che,proprio i Comuni italiani, hanno confermato questa posizione, esprimendo soddisfazione e quindi il parere favorevole dell’Anci in Conferenza Unificata sul decreto. Dichiarare che abbiamo perso tempo e fatto tagli è l’unica vera assurdità che andrebbe evitata”. Lo dichiara il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.