Festa della Mamma, Fidanza (FdI): Maternità e natalità diventino prioritarie anche in Ue

“Lo straordinario lavoro messo in campo in questo anno e mezzo dal governo Meloni, a sostegno di natalità, maternità e famiglia, devono essere d’esempio anche per l’Unione Europea. L’intera Europa vive da anni un angosciante inverno demografico ed è assurdo che, tra le tante e sempre nuove priorità che Bruxelles si dà, non rientrino mai le politiche a favore della maternità, della conciliazione famiglia-lavoro, dell’inclusione delle lavoratrici madri. Il voto dell’8 e del 9 giugno sarà decisivo anche su questi argomenti: da un lato l’Europa del declino, della desertificazione produttiva e demografica, dell’immigrazione incontrollata come soluzione alla crisi delle nascite; dall’altro l’Europa dei Conservatori, pronta a difendere vita, famiglia e futuro dei nostri figli”.

È quando dichiara il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

