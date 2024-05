(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 COMUNICATO

ELEZIONI, BATTISTI: IN BOCCA AL LUPO A CANDIDATI PD AD AMMINISTRATIVE ED

EUROPEE

OBIETTIVO È ALLARGARE BUON GOVERNO CENTROSINISTRA NEI COMUNI E IDEE PD IN

EUROPA

“Alle candidati e ai candidati del Partito democratico e delle liste

civiche collegate, impegnati per la prossima tornata elettorale, rivolgo il

mio in bocca al lupo per un voto amministrativo molto importante dove

saranno 36 i comuni impegnati in Provincia di Frosinone. A Cassino, una

delle città più importante dell’intera regione, auguro buona campagna

elettorale al sindaco uscente, Enzo Salera, convinta che saremo tutti

unitariamente in campo per difendere l’importante lavoro svolto durante il

suo mandato e contrastare le destre per il buon governo di centrosinistra

che in questi anni ha contribuito a rivoluzionare la città martire”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd Lazio.

“L’8 e il 9 giugno – prosegue – i cittadini saranno chiamati al voto anche

per le elezioni europee. Il Pd, nel nostro collegio, ha presentato una

lista forte e plurale, con la segretaria Elly Schlein capolista, l’ex

segretario e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e

importanti personalità in campo per un’idea di Europa più democratica, più

giusta, che si batta contro i sovranismi e sostenga le fasce più deboli

della popolazione. Faremo una campagna elettorale capillare, per portare

tra i cittadini, nelle strade, nelle piazze, le idee del Pd”.

12 maggio 2024