Roma, 12 Maggio 2024

Auto. Ferrante (Mit): Con nuove norme quadro più chiaro per scuole e studi di consulenza

“Il contesto in cui operano autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza conta oggi su un quadro normativo più chiaro e aderente alle crescenti potenzialità del mercato“. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante, intervenuto a Pozzuoli all’incontro regionale di CONFARCA.

“Abbiamo adottato il nuovo Regolamento delle scuole nautiche – ha aggiunto – con l’obiettivo di uniformare attività e procedimenti amministrativi in tutta Italia. Allo stesso modo, anche la nuova disciplina della formazione di insegnanti e istruttori di autoscuole, insieme al registro telematico delle imprese che esercitano attività di consulenza automobilistica, introdotto in sede di revisione del Codice della strada, testimoniano l’attenzione del MIT per l’intero comparto. È nostra intenzione potenziare e rendere più efficienti anche i servizi resi sul territorio dagli Uffici di Motorizzazione, per consentire loro – ha concluso il Sottosegretario – di restare al passo con lo sviluppo dell’intero settore e con le legittime aspettative dei cittadini”.

