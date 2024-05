(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Ucraina: Salini, no divisioni in Occidente. Alleanza atlantica deve essere compatta

“Per arrivare ad un accordo e una soluzione pacifica, negoziata e governata in Ucraina, bisogna definire con chiarezza la propria forza e segnalare all’avversario qual è l’effettiva dimensione della propria forza. Bisogna eliminare l’idea che la diplomazia sia un’alternativa naif alla difesa, anche militare, perché fa il male dei cittadini e distrugge l’opinione pubblica. Si può arrivare ad un negoziato se si è definita con chiarezza qual è la reale dimensione della propria forza, perché un negoziato senza questo presupposto è inutile e può avere anche conseguenze negative”.

Così Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia – PPE, intervenendo a Omnibus. “Il primo punto – ha proseguito – è creare le condizioni perché non vi siano divisioni nell’Occidente, tra Europa e Stati Uniti. Il nostro problema non deve essere interrogarci su chi il popolo statunitense deciderà di eleggere, ma far sì che non vengano meno le ragioni della compattezza dell’Alleanza atlantica. Non sono così convinto che il nostro compito sia quello di fare campagna elettorale per l’uno e per l’altro candidato. Abbiamo tutte le condizioni per far sì che, attraverso un messaggio che parta dalla difesa comune e arrivi alla solidità pratica, non teorica, della diplomazia, il conflitto trovi una soluzione. È evidente che in questo momento dobbiamo riconoscere che, come è vero che noi non siamo in guerra con la Russia, non è altrettanto scontato che la Russia non sia in guerra con noi”, ha concluso.

