(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Silvestro (FI), solidarietà a don Patriciello, esempio di altruismo e integrità

“Voglio esprimere la mia totale e incondizionata solidarietà al parroco del Parco Verde di Caivano. Padre Maurizio è un uomo coraggioso, un sacerdote che vive sotto scorta per difendere la sua comunità e contrastare la presenza della camorra. Da sempre in prima linea per risolvere i problemi delle persone oneste del territorio, il suo impegno e la sua dedizione sono un esempio di altruismo e integrità. Per questo mi unisco a coloro che, ogni giorno, combattono la camorra e si adoperano per dare risposte concrete ai problemi della nostra società”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.

