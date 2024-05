(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Siccità. De Carlo (FdI): “Meglio che Schlein non parli di clima”

“Credo che gli attacchi della segretaria Schlein al ministro Lollobrigida, rappresentante dell’unico governo nazionale che ha istituito una cabina di regia e nominato un commissario sulla siccità, lascino il tempo che trovino. D’altra parte, fa sorridere che parli di clima chi, da vicepresidente della regione Emilia-Romagna con una delega al nuovo patto per il clima, non si è accorta dello stato in cui versava la sua stessa regione con i danni che tutti abbiamo potuto vedere in seguito all’alluvione degli scorsi anni. La segretaria del Partito Democratico continua ad occuparsi delle cose minori e non si accorge invece di quanto realmente accade intorno a lei”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura, commentando le dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sulla questione siccità.