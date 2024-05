(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

sab 11 maggio 2024 FI: LUNEDI' 13 MAGGIO, A ROMA, TAJANI APRE CAMPAGNA ELETTORALE

Lunedì 13 maggio, alle 18, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, aprirà, a Roma – con una grande manifestazione nazionale e alla presenza dei candidati del movimento azzurro – la campagna elettorale per le elezioni europee.

L’appuntamento è al Salone delle Fontane, in via Ciro il Grande, 10/12.

