(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Europee; Ronzulli (FI): Noi siamo liberali, la sinistra è illiberale e anti-italiana

“La partita che si gioca alle Europee è quella tra due visioni opposte della politica e della vita. Noi siamo liberali e riformisti. La sinistra è illiberale e anti-italiana. Noi siamo quelli con liste di qualità, con candidati seri e autorevoli. Loro sono quelli che candidano gente che vuole sfuggire alla giustizia, come Ilaria Salis. Noi siamo quelli che lasciano la libertà di parola a tutti. Loro sono quelli che tifano per chi irrompe nelle manifestazioni altrui per impedire di parlare. Noi siamo quelli che difendono senza se e senza ma le forze dell’ordine. Loro familiarizzano con gli aggressori e con i violenti, e non dicono una parola quando vengono feriti funzionari e agenti delle forze dell’ordine, assaltati commissariati, macchine della polizia, università”. Così ad Empoli, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, nel corso della presentazione della lista di FI, insieme con il candidato sindaco della città, Simone Campinoti.