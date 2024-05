(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Don Patricello. Sallemi (FDI): “Piena vicinanza a Padre Maurizio”

“La nota del presidente della Regione Campania De Luca, a seguito delle sue dichiarazioni canzonatorie e irricevibili nei confronti di Padre Maurizio Patriciello, è la classica toppa peggiore del buco. Si continua a gettare discredito su un uomo, un sacerdote coraggioso costretto a vivere sotto scorta e che è da anni in prima linea contro le mafie e sul territorio per sostenere le persone oneste. Non ho dubbi tra chi sostenere: Padre Maurizio Patriciello è il simbolo di chi, non dalle tribune televisive ma sul campo, si sbraccia e combatte la camorra cercando di sottrarre spazio sociale e culturale alle mafie”.

A dirlo è il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi, componente della Commissione Antimafia.

