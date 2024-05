COMUNICATO STAMPA – Zangrillo “Salone Libro è cultura, pace e libertà non si ottengono con la prepotenza”

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Zangrillo “Salone Libro è cultura, pace e libertà non si ottengono con la prepotenza”

“Il Salone del Libro è cultura, non violenza! Basta scontri, basta disordine! Non si può invocare la pace e aggredire le forze dell’ordine. La causa palestinese non ha nulla a che fare con i prepotenti che oggi pomeriggio, animati dai soliti teppisti dei centri sociali, hanno tentato di fare irruzione al Lingotto dopo aver a lungo bloccato la viabilità di un intero quartiere. Non per un ideale, ma alla ricerca dello scontro. Tutti hanno il diritto di manifestare, ma è inammissibile che si invochi la libertà a suon di occupazioni. La pace va ricercata con ben altri atteggiamenti, non transenne sfondate, cancelli divelti, insulti e spintoni nei confronti di chi ha il compito di garantire la sicurezza dei cittadini perbene”. Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, segretario piemontese di Forza Italia.