(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Alla Cortese Attenzione

degli Organi Stampa

CAMBIA A PELLEZZANO IL METODO DI RACCOLTA DI CARTA E CARTONE GRAZIE AD ACCORDO TRA COMUNE E COMIECO

Rivoluzione a Pellezzano per quanto riguarda il conferimento di carta e cartone. Con la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata, l’Amministrazione Comunale in accordo con COMIECO, il Consorzio Nazionale che coordina e garantisce il riciclo di carta e cartone, introduce l’utilizzo del SACCO DI CARTA per la raccolta dei rifiuti in carta, cartone e cartoncino.

A tal proposito, mercoledì 15 Maggio, alle ore 17.30, in Aula Consiliare ci sarà la firma dell’accordo in presenza del Sindaco Morra, del Direttore Generale Comieco Carlo Montalbetti e della “Pellezzano Servizi”. Nella circostanza verrà anche presentata una dimostrazione di come effettuare la nuova raccolta con il sacco di carta.

“Un ulteriore passo – ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra – che la nostra Comunità compie, in difesa dell’Ambiente. Ringrazio il Direttore Generale Comieco Carlo Montalbetti, con il quale abbiamo subito raggiunto l’intesa per avviare questa rivoluzione nel conferimento di carta e cartone sul nostro territorio. Allo stesso modo, ringrazio il Vicesindaco con delega all’ambiente Michele Murino, sempre attento nella ricerca delle migliori soluzioni da adottare in tema di politiche ambientali per rendere la nostra Pellezzano sempre più pulita, accogliente e vivibile”.