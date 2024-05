(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 CAIVANO, FOTI (FDI): ESEMPIO IN CUI LO STATO C’E’

“Caivano è uno dei tanti nervi scoperti di questa nostra Nazione, dove lo

Stato per troppi anni non c’è stato. Il governo Meloni ha sicuramente preso

questo territorio come un esempio e stiamo dimostrando correttamente che

adesso lo Stato c’è. Il decreto legge Caivano ha avuto un consenso al di là

di questa nostra maggioranza, proprio perché andava ad incidere su quella

che è una realtà martoriata che non poteva rimanere in quella situazione.

Alla stregua, ve ne sono altre di questo tipo, sia al Sud sia al Nord e su

queste l’impegno del governo sarà sempre più presente, sia con fondi sia

sul profilo educativo per i giovani”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

ospite di Stasera Italia su Rete4.

Roma, 11 maggio 2024

