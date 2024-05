(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 *Arte/Vittorio Sgarbi confermato alla Presidenza del Mart di Trento e

Rovereto.*

*Il Museo apre al cinema e al teatro. Il critico annuncia: “In programma

iniziative per ricordare Matteotti con spettacoli di Nencini e Donadoni”*

ROMA – Lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi è stato riconfermato

alla Presidenza dl Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di

Rovereto e Trento.

“*Sono felice –* commenta Sgarbi

*- di poter continuare la mia attività, tanto intensa quanto emozionante,

di presidente del Mart di Rovereto, con un consiglio di amministrazione

che, oltre alle comprovate capacità di Silvio Cattani, si arricchisce della

competenza specifica e della esperienza nel museo di Nicoletta Boschiero,

cui vanno i miei auguri, mentre si congeda l’attiva e capace Daria Macii.

Entro breve insedieremo il nuovo consiglio e nomineremo il nuovo comitato

di studi. *

*Intanto, prima di annunciare le prossime mostre, sono felice di comunicare

le iniziative speciali già nell’obiettivo di espandere l’attività del Mart

al cinema e al teatro, dopo il successo di “Margherita Sarfatti” di Massimo

Mattioli. La prima, calendarizzata il 12 giugno, sarà la rappresentazione

su Giacomo Matteotti, in occasione del centenario della morte : “Il corpo”

su testo di Riccardo Nencini. A Matteotti si tornerà con lo spettacolo di

Maurizio Donadoni: “Matteotti Midley”. Sempre nell’ambito della grande

mostra su “Arte e Fascismo” è programmato lo spettacolo “Giuseppe Tucci,

Stralci di viaggio. Il paese delle donne dai molti mariti”, a cura di Marta

Bifano e Roberto Lucifero. Ma la notizia più pertinente per le raccolte del

Mart è la donazione, insieme ad alcuni dipinti della grande mostra sulla

pittura cinese contemporanea, di sculture di artisti cinesi già esposti

alla Biennale di Venezia, al Centre Pompidou, Al Barbican di Londra, per

una iniziativa coordinata da Vincenzo Sanza, su cui delibereremo nel primo

consiglio d’insediamento, il 13 di giugno”*

*l’Ufficio Stampa*

(Nino Ippolito)