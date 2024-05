(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

VIOLENZA POLITICA, RAMPELLI (VPC-FDI): MANIFESTI DEL PRES. VI MUN NICOLA

FRANCO A TESTA IN GIÙ

“Inquietanti manifesti raffiguranti piazzale Loreto con, al posto di

Mussolini, il presidente di FDI del Municipio Le Torri Nicola Franco sono

comparsi stamane su tutto il territorio. Al fianco della foto un lungo

testo delirante dove, tra gli altri, si citano il Capo della Polizia e il

Prefetto. Praticamente una lista di proscrizione con i nomi di chi è stato

protagonista dello sgombero di un centro sociale di

anarco-insurrezionalisti, oltretutto semi disabitato, che da 32 anni

impedisce la presa in carico da parte del municipio per la sua

trasformazione in presidio socio sanitario a uso dei cittadini.

Tutti a testa in giù, istituzioni, poliziotti, rettori, presidente del

consiglio, ministri, tutti appesi per i piedi coloro che vogliono fermare

l’illegalità e restituire dignità alla tanta gente per bene che si sente

braccata da un lato dai clan e dall’altro dal degrado e dal sopruso di chi

vuole imporre la sua legge con la forza”. E’ quanto dichiara il

vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli

d’Italia.