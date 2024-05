(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 TOTI: PITTALIS (FI), “MISURE CAUTELARI DOVREBBERO ESSERE EXTREMA RATIO”

“Forza Italia ha sempre mantenuto una linea garantista in ossequio al principio della presunzione di innocenza anche quando si è trattato di indagati appartenenti al centro sinistra. Nella vicenda ligure è importante che i magistrati svolgano il loro lavoro senza interferenze da parte della politica anche se non si può non rilevare, leggendo l’ordinanza di custodia cautelare la palese sproporzione della misura cautelare avuto riguardo ai fatti contestati al presidente Toti e al lungo tempo trascorso dai fatti. Al riguardo non possiamo che ribadire che le misure cautelari soprattutto nella fase delle indagini preliminari debbano rappresentare l’extrema ratio anche perché abbiamo assistito, nel corso di questi anni, ad inchieste che poi si sono risolte in un nulla di fatto. Ben può proseguire l’inchiesta sottoposta al vaglio processuale, nel contraddittorio tra le parti. Non possiamo però non stigmatizzare la tempistica di un intervento della magistratura ad appena qualche settimana da importanti appuntamenti elettorali.” Così Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, intervenendo a Metropolis su RepubblicaTV

