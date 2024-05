(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Toti. Bonelli (AVS): destra spieghi perché affida lavori senza gare dal

ponte alla diga foranea. Subito al voto in Liguria

“La destra al potere continua a mostrare il suo volto più sfacciato. Le

dichiarazioni di diversi rappresentanti della destra, da Santanché a

Salvini, passando per Urso e Crosetto, sono un chiaro segnale di una

politica che non solo vuole evitare controlli da parte della magistratura

contabile, ma che attacca l’autorità giudiziaria perchè fa il suo lavoro

previsto dalla costituzione. La destra spieghi perché affida lavori

miliardari senza fare le gare come nel caso del ponte sullo stretto (valore

15 mld €), la diga foranea di Genova (valore 2,3 mld €), e la gestione

centri per migranti in Albania (valore di 152 mln €)”.

Così in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e

deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che prosegue:

“La premier Meloni deve attenzionare puntigliosamente il lavoro del

ministro Salvini. Il governo ha già limitato i controlli della magistratura

contabile e vuole ridurre l’uso delle intercettazioni e dei trojan. Il caso

Toti è un esempio lampante di un sistema che sembra sfidare apertamente la

giustizia. Dal taglio di ben 540 ettari del territorio dei parchi naturali

regionali, ridotti per far spazio alla pianificazione urbanistica, alla

privatizzazione delle spiagge libere, al progetto di ricollocamento del

rigassificatore di Piombino a Vado, con Toti commissario dotato di poteri

straordinari, fino alla Diga Foranea, con 1,3 miliardi di euro di

mega-appalto senza gara. Si vada al voto al più presto in Liguria”,

conclude.

