ven 10 maggio 2024 Siccità, Laureti (Pd): Non è gaffe, è pensiero politico contro il Sud

“Non è una gaffe, non è un lapsus. È proprio un pensiero politico preciso.

Dietro quel ‘per fortuna la siccità colpirà più il Sud’, pronunciato dal ministro Lollobrigida, c’è non solo la consueta banalizzazione della destra rispetto al dramma del cambiamento climatico, ma anche la spinta dell’autonomia differenziata.

Ci sono l’evidente nervosismo e la stizza verso quella parte di Paese in cui Fratelli d’Italia ha sfondato meno alle ultime elezioni e dove i sondaggi li danno oggi in maggiore difficoltà. Abbandonare il Sud al proprio destino soltanto perché il Sud non li vota.

La destra – purtroppo – spesso ragiona così”.

Lo scrive su X Camilla Laureti, responsabile Politiche agricole nella segreteria nazionale Pd.

