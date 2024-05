(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 ROMA CAPITALE: FI, AL VIA LA RIFORMA COSTITUZIONALE

“Forza Italia ha sempre dato grande importanza all’attribuzione di funzioni e poteri alla città di Roma, perché sia effettivo il suo status di Capitale d’Italia.

La scorsa legislatura, la proposta che portava la firma del gruppo di Forza Italia, fu votata in commissione da tutti i partiti, opposizione compresa.

Dalla prossima settimana, il percorso riprenderà a pieno titolo, perché la proposta di legge costituzionale è stata calendarizzata in commissione Affari costituzionali.

Questo testo recepisce pertanto il lavoro portato avanti nella scorsa legislatura e prevede che Roma possa esercitare poteri legislativi in forma derogatoria rispetto a quelli della Regione Lazio. Il dibattito per favorire il varo di un testo definitivo è aperto ad ogni contributo sia della maggioranza che dell’opposizione, convinti che questa sia finalmente la volta buona per dare vita a una Roma Capitale d’Italia nei fatti e non solo sulla carta.

Per questo è auspicabile la più ampia condivisione, la Capitale è di tutti!”. Lo dichiarano Paolo Barelli, presidente di Forza Italia alla Camera, Nazario Pagano, Paolo Emilio Russo, Alessandro Battilocchio e Patrizia Marrocco, presentatori della proposta di legge costituzionale.

