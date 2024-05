Mutui: esposto Codacons ad Antitrust contro Crédit Agricole

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

MUTUI: CODACONS SEGNALA AD ANTITRUST CREDIT AGRICOLE

DA BANCA POSSIBILE PRATICA SCORRETTA SU MUTUI E POLIZZE ASSICURATIVE

Il Codacons ha presentato una segnalazione all’Antitrust circa possibili

pratiche scorrette a danno dei consumatori realizzati dalla banca Crédit

Agricole nell’offerta di mutui sul mercato dei finanziamenti.

Da un monitoraggio compiuto dall’associazione sui siti specializzati in

comparazione mutui “sembrerebbe emergere come la Crédit Agricole figuri al

primo posto quale banca che presenta sul mercato un mutuo con un Taeg più

basso – scrive il Codacons nell’esposto – Tuttavia nel momento in cui

l’utente andrebbe a richiedere il mutuo verrebbe “invitato” a sottoscrivere

una polizza al fine di proteggere il finanziamento”, e comparirebbe la

dicitura “gli spread saranno aumentati di 0,50% nel caso di mancato

abbinamento di polizza facoltativa CPI CACI Vita”.

“Sulla scorta di quanto sin qui considerato, proprio con riferimento

all’abbinamento di una polizza al contratto di mutuo, preme osservare come

tali pratiche sono da considerarsi scorrette. L’art. 36bis del DL 201/2011,

c.d. “Decreto Salva Italia” ha aggiunto all’art. 21 del Codice del Consumo

il comma 3 bis, secondo cui “è considerata scorretta la pratica commerciale

di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario

che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla

sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca,

istituto o intermediario”. Si richiama il provvedimento n. 28156 del 18

febbraio 2020 comminato da Codesta Autorità nei confronti di Intesa San

commerciali scorrette riguardo le polizze assicurative vendute in abbinata

con i mutui. Similari i casi che hanno visto come protagonisti “in negativo”

BNL, UBI e Compass”.

“Il comportamento posto in essere dalla Banca sembrerebbe una “vetrina” per

ottenere un posizionamento migliore e più visibilità sui comparatori, che

sono il principale strumento utilizzato dai consumatori per raccogliere

informazioni su condizioni applicate dalle banche. Una vetrina che, laddove

non chiara, porrebbe in essere una pratica commerciale scorretta a danno di

numerosi utenti richiedenti” – conclude il Codacons.