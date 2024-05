(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Inchiesta Genova, Nevi (FI): “Noi garantisti, chiesti tempi rapidi per accertare quanto avvenuto”

“Noi di Forza Italia manteniamo sempre la stessa posizione che è assolutamente garantista. Non è la prima volta che ci sono inchieste di questo tipo, abbiamo chiesto che la Procura proceda in tempi più rapidi possibili per accertare quanto è avvenuto, anche nell’interesse del presidente Toti. Lo conosciamo da anni, è un amministratore molto apprezzato, che ha avuto un forte consenso in Liguria, ed è stato autore di importanti iniziative amministrative e legislative che hanno portato cose positive per la sua regione. Noi siamo garantisti ma è chiaro che se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare, perché la politica oggi più che mai ha bisogno di competenza e di attenzione nei confronti della cosa pubblica”.

Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, ospite a Porta a Porta.

