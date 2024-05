(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 *GOVERNO: MONTARULI (FDI), DA SINISTRA TENTATIVI RIDICOLI DI

STRUMENTALIZZARE PAROLE LOLLOBRIGIDA *

“Appaiono ridicoli i tentativi della sinistra di strumentalizzare le parole

del ministro Lollobrigida sulla Sicilia. È chiaro infatti che il senso

della frase, estrapolata da un discorso più complesso sulla situazione

della regione Piemonte, non fosse in nessun modo sfavorevole alla Sicilia,

così come spiega in maniera chiara il ministro nel video di replica alle

accuse rivolte. L’attenzione nei confronti del Sud e in particolare della

Sicilia da parte del governo è dimostrato dai numerosi interventi contro la

siccità messi in campo e, da ultimo, dalla scelta di svolgere il prossimo

G7 nella splendida cornice siciliana di Ortigia. Se questi sono gli

argomenti dei nostri oppositori per racimolare qualche voto, siamo certo

che rimarranno all’opposizione per lungo tempo”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera.

Roma, 10 maggio 2024