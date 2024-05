(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Elezioni: Pella (FI) “Fondmanetali visite Tajani e Gasparri in Piemonte”

“Sono davvero molto soddisfatto per l’impegno del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, figura importante e autorevole, che in un tour de force su tutto il territorio nazionale sara’ presente anche qui in Piemonte, domani 11 maggio, a sostegno dei nostri candidati per le elezioni europee ma anche nella sua importante veste di responsabile nazionale degli enti locali del partito, per appoggiare i nostri candidati nei comuni piemontesi”. Dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Pella. “Con lui toccheremo ben quattro province, da Verbania a Vercelli, Torino e Biella dove, nei vari incontri elettorali, illustreremo i programmi e ribadiremo i valori fondamentali del nostro partito per il buon governo. La visita del presidente Maurizio Gasparri anticipa quella di sabato 18 maggio del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, che visiterà il territorio piemontese toccando diverse provincie in cui incontrerà i nostri militanti e candidati con cui rilancera’ con entusiasmo, l’azione del partito e i suoi programmi. La presenza degli esponenti di Forza Italia in Piemonte – spiega l’esponente azzurro – e’ un fatto assolutamente positivo per ribadire l’importanza del nostro movimento nell’area moderata nazionale e nella grande famiglia del Ppe in vista di quello che sara’, senza dubbio, un esito elettorale sicuramente positivo che consentira’ a Forza Italia di crescere e affermarsi non solo in ambito europeo ma in particolar modo nel riconfermare al governo della regione il nostro presidente Cirio”.

