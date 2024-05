(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Edilizia, Mazzetti (FI): “Fondamentale nuovo testo unico”

Lucca, 10 mag. ‐ “Il settore delle costruzioni, facendo leva e potendo contare sulla qualità e l’esperienza di pmi e artigiani, è indispensabile per edifici realmente sostenibili e meno impattanti, sotto tutti i punti di vista, dall’energia all’acqua. C’è da costruire una nuova stagione per l’edilizia, facendo tesoro degli errori commessi con i bonus a pioggia e senza meritocrazia negli anni precedenti. Tutto questo ovviamente non esclude la necessità si trovare una soluzione ai crediti fermi per salvaguardare le imprese che, correttamente, hanno fatto investimenti e pianificazione. L’edilizia, più di ogni altro settore, ha bisogno di stabilità e regole certe. Per questo sono in prima linea per sviluppare un nuovo testo unico del settore, sull’esempio di quanto fatto con il nuovo codice degli appalti: abbiamo bisogno di un manuale. Sono qui oggi per raccogliere spunti e necessità da parte delle imprese per lavorare al meglio”.

Lo afferma l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento Lavori pubblici e presidente dell’Intergruppo parlamentare “Progetto Italia”, che oggi interverrà alla VI edizione della settimana dell’Edilizia Sostenibile organizzata a Lucca da Cna.

