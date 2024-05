(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Economia; Ronzulli (FI): imprenditoria familiare grande realtà produttiva del Paese

“A far muovere l’economia di un Paese sono tutte le realtà produttive, da quelle più grandi a quelle più piccole. Tutte giocano un ruolo fondamentale e tutte contribuiscono alla crescita, e l’imprenditoria familiare è un grande asset, una componente importante, viva e in continua crescita, al punto da rappresentare un nuovo capitalismo sempre più proiettato a livello internazionale. Non è un caso che Forza Italia, fin dalla sua nascita, abbia sempre messo l’iniziativa d’impresa al centro delle sue politiche, e ancora oggi sia impegnata a favorirla, eliminando tutti gli ostacoli burocratici che ne possano impedire lo sviluppo”. Così, la senatrice e vice presidente di Forza Italia, Licia Ronzulli, partecipando a Lecco al “Family business forum”.

“Appuntamenti come questo – ha proseguito – sono occasioni di incontro e confronto fra una realtà così importante e le istituzioni, per individuare i percorsi migliori che favoriscano il loro sviluppo. La maggioranza e il governo lavorano ogni giorno per sostenere queste imprese, mettendole nelle condizioni di ottenere risultati sempre più importanti, ben consapevoli che a trarne beneficio non saranno solo le aziende, ma l’intero sistema Paese”, ha concluso.