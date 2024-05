(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Crittografia, Battilocchio(FI): sovranità tecnologica nazionale imprescindibile priorità.

“Ringrazio l’Associazione Nazionale di Crittografia “De Cifris” (e il suo Presidente Prof. Massimiliano Sala) realtà ormai affermata e autorevole nel panorama italiano, e con essa i rappresentanti delle Istituzioni presenti e delle Imprese che hanno voluto assieme a me promuovere questo secondo incontro alla Camera, dopo l’interessante appuntamento del 2023.

Nel corso della riflessione dello scorso anno, in questa sede, avevamo discusso della necessità e opportunità di costituire in Italia un Centro Nazionale di Crittografia, per il quale ho presentato uno specifico Ordine del Giorno – accolto dal Governo – e che ha accesso un costruttivo dibattito. Un’esigenza, questa, più che mai sentita dalla Comunità crittografica nazionale.

Nel contempo, però, appare evidente a chiunque operi in questo settore che la sovranità tecnologica nazionale non si possa raggiungere senza un forte coinvolgimento delle Imprese, soprattutto in un ambito di rilevanza strategica come la crittografia. Un coinvolgimento che dev’essere favorito, agevolato e valorizzato nel modo opportuno.

Le ragioni di tale motivazione sono certo emergeranno nel corso degli interventi che si susseguiranno, che sono molteplici, di altissimo pregio e dai quali potranno partire spunti utili per proseguire il percorso” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia, nel saluto di apertura del convegno “crittografia e imprese per il Paese” organizzato presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, con la presenza, oltre all’associazione De Cifris, di rappresentanti dell’Agenzia per là Cybersicurezza Nazionale, della CONSOB e imprese che operano nel settore della cybersecurity.

