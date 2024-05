(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Camera, Oggi Convegno su ‘Crittografia e imprese per il Paese” con Battilocchio e Associazione nazionale De Cifris

“Oggi, venerdì 10 maggio, dalle ore 15 alle ore 18.30, presso la Camera dei Deputati – Sala del Refettorio, via del Seminario 76, si svolgerà il convegno “Crittografia e imprese per il Paese”. Al centro del dibattito il tema della sovranità tecnologica nazionale che si può raggiungere solo con un forte coinvolgimento delle imprese, soprattutto in un settore di rilevanza strategica come la crittografia.

Al convegno, promosso dall’Associazione De Cifris, parteciperà Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione di inchiesta sulle periferie, il professor Massimo Sala, presidente dell’associazione nazionale De Cifris, l’ing. Andrea Billet, Direttore del Servizio Certificazione e Vigilanza Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, il dott. Salvatore Lo Giudice, Responsabile Ufficio Post Trading Commissione nazionale per la Società e Borsa e Sandro Fontana, consigliere De Cifris.

