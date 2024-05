(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 *Bagno di folla a Latina e Terracina per l’inaugurazione dei Point

Elettorali dell’Onorevole Giovanna Miele, Candidata con la Lega alle

Elezioni Europee*

Latina/Terracina, 10 Maggio 2024 – Un vero e proprio bagno di folla sia a

Latina che Terracina ha visto l’Onorevole Giovanna Miele, candidata con la

Lega alle imminenti elezioni europee del 8 e 9 Giugno, inaugurare due nuove

sedi elettorali a disposizione dei cittadini. Entrambi gli eventi hanno

visto la partecipazione del Senatore Claudio Durigon, Sottosegretario al

Lavoro, a sottolineare l’importanza dell’iniziativa e il sostegno del

partito.

Durante l’inaugurazione, sono stati affrontati diversi temi cruciali per il

futuro dell’Italia e dell’Europa. In particolare, è emersa durante il

dibattito la critica alle politiche della Commissione Europea guidata da

von der Leyen, evidenziando il grave impatto che hanno avuto sul mondo

agricolo e la conseguente protesta degli agricoltori che hanno portato i

loro trattori fino a Bruxelles per chiedere il ritiro di provvedimenti che

rischiavano di mettere in ginocchio l’agricoltura locale, nazionale ed

europea. Da qui quindi l’importanza di difendere i prodotti tipici locali,

l’industria nazionale e le eccellenze italiane, nonché la necessità di

preservare il territorio da politiche dannose e sciagurate.

Un altro tema centrale è stata la critica alle politiche di transizione

energetica, ritenute troppo spinte e rischiose per le famiglie italiane,

così come anche per la filiera dell’auto, minacciata dal rapido passaggio

all’elettrico senza un’adeguata valutazione degli impatti economici e

sociali, favorendo invece i produttori cinesi. In particolare, l’Onorevole

Miele ha denunciato poi la diretta conseguenza della direttiva sulle case

green, che mette a repentaglio la sicurezza abitativa degli italiani.

Durante l’inaugurazione, sono stati affrontati diversi temi cruciali per il

futuro dell’Italia e dell’Europa. In particolare, l’Onorevole Miele ha

criticato aspramente la direttiva Bolkestein, evidenziando il rischio

imminente che essa comporta nel regalare le concessioni balneari a gruppi

stranieri, a discapito delle numerose imprese familiari italiane che, nel

corso degli anni, hanno investito ingenti risorse e creato occupazione sul

territorio nazionale e locale.

La Bolkestein che riguarda da vicino tante imprese del nostro litorale, se

non opportunamente applicata al peculiare contesto italiano, potrebbe

compromettere gravemente l’equilibrio economico delle imprese locali,

privandole delle concessioni che rappresentano il frutto di anni di

sacrifici e lavoro. Da qui l’impegno fermo a difendere le imprese familiari

italiane, che costituiscono il tessuto economico e sociale del nostro

Paese, e a contrastare qualsiasi tentativo di deregolamentazione che possa

mettere a rischio il loro futuro e quello delle comunità locali.

Tra i punti salienti del discorso, è emersa poi la necessità di tutelare

gli interessi nazionali e promuovere la pace in Europa. L’Onorevole Miele

ha ribadito il suo impegno a rappresentare al meglio gli interessi del

nostro Paese e del nostro territorio nel contesto europeo, difendendo la

sovranità nazionale e contribuendo attivamente alla costruzione di

un’Europa più stabile e solidale.

Con l’inaugurazione di questi nuovi punti elettorali, l’Onorevole Giovanna

Miele ha voluto rafforzare quindi il proprio impegno verso una politica

vicina alle persone, pronta a difendere i valori e gli interessi del popolo

italiano.Occupazione, difesa dei confini da un’immigrazione senza

controllo, incentivi alle piccole e medie imprese, tutela dell’automotive e

del made in italy, valorizzazione dell’agricoltura di qualità: questi gli

impegni presi con i cittadini per un’Europa più vicina alle persone.